Дантес и Дурнев разделись прямо во время концерта ради доната (видео)

Знаменитые ребята обнажились и заработали деньги для ВСУ

Украинский музыкант Владимир Дантес, который часто высказывается о войне в Украине, и блогер Алексей Дурнев находятся в туре с юмористическим шоу. В Сумах ребята уже успели раздеться во время своего выступления ради благотворительной цели.

Знаменитости, которые выложили несколько фотографий в Instagram, преследуют хорошую цель – накопить как можно больше денег на помощь украинской армии. Именно поэтому звезды не стесняются прибегать к вызывающим поступкам перед публикой.

Ребята раздеваются и шутят

Владимир и Алексей веселят публику

В Сумах на сцене перед зрителями Владимир полностью обнажился, оставшись только в нижнем. А Алексей снял футболку, продемонстрировав свой торс. Все это мероприятие на сцене сопровождалось шутками и смехом. Таким образом, ребята получили донат в размере 50 тысяч гривен, который направят на помощь ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Владимир Дантес впервые спел на украинском языке. Песня "Обійми" стала настоящим хитом.