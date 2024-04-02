Дантес і Дурнєв роздягнулися прямо під час концерту заради донату (відео)

Знамениті хлопці оголилися та заробили гроші для ЗСУ

Український музикант Володимир Дантес, який часто висловлюється про війну в Україні, та блогер Олексій Дурнєв перебувають у турі з гумористичним шоу. У Сумах хлопці вже встигли роздягнутися під час свого виступу заради благодійної мети.

Знаменитості, які виклали кілька світлин в Instagram, переслідують хорошу мету – назбирати якомога більше грошей на допомогу українській армії. Саме тому зірки не соромляться вдаватися до дивакуватих вчинків перед публікою.

Хлопці роздягаються та жартують

Володимир та Олексій веселять публіку

У Сумах на сцені перед глядачами Володимир повністю оголився, залишившись лише у спідньому. А Олексій зняв футболку, продемонструвавши свій торс.

Усе це дійство на сцені супроводжувалось жартами та сміхом. Таким чином хлопці отримали донат у розмірі 50 тисяч гривень, який спрямують на допомогу ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Володимир Дантес вперше заспівав українською. Пісня "Обійми" стала справжнім хітом.