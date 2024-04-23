Певица Ирина Федишин рассказала, что количество донатов на ВСУ уменьшается

Ирина считает, что финансовая нестабильность – главная причина того, что донатов меньше

Чтобы испытывать радость во время войны, нужно помогать другим: поддерживать морально, плести маскировочные сетки, развозить гуманитарную помощь, донатить, организовывать просветительские мероприятия в благотворительных целях и т.д. Украинская певица Ирина Федишин, которая часто организует благотворительные концерты за рубежом, высказалась, что в последнее время существенно уменьшилось количество донатов от украинцев на нужды ВСУ.

Знаменитость убеждена, что основной причиной является финансовая нестабильность большого количества граждан, которые не могут позволить себе делать немалые благотворительные взносы. В интервью "Міністерству прем'єр" певица рассказала, что люди не столько устали от войны, сколько переживают нестабильность в государстве.

"Думаю, возможно, людям просто тяжело финансово. Потому что каждый сердцем, душой поддерживает. И все, что может, там, например, физически, вообще как-то на своем уровне делает. Каждый концерт индивидуален. На одном концерте бывает так, что люди действительно донатят, а на других концертах - нет. Но ты не останавливаешься и продолжаешь делать свою работу", – объяснила Ирина.

Добавим, что Федишин с первых дней войны регулярно помогает ВСУ и даже ездила на фронт к военным.

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