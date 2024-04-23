Співачка Ірина Федишин розповіла, що кількість донатів на ЗСУ зменшується

Ірина вважає, що фінансова нестабільність - головна причина того, що донатять менше

Аби відчувати радість під час війни, потрібно допомагати іншим: підтримувати морально, плести маскувальні сітки, розвозити гуманітарну допомогу, донатити, організовувати просвітницькі заходи з благодійною метою тощо. Українська співачка Ірина Федишин, яка часто організовує благодійні концерти за кордоном, висловилася, що останнім часом суттєво зменшилася кількість донатів від українців на потреби ЗСУ.

Знаменитість переконана, що основною причиною є фінансова неспроможність великої кількості громадян, які не можуть робити чималі благодійні внески. В інтерв'ю "Міністерству прем'єр" співачка розповіла, що люди не стільки стомилися від війни, скільки переживають нестабільність в державі.

"Думаю, можливо, людям просто важко фінансово. Тому що кожен серцем, душею підтримує. І все що може, там, наприклад, фізично, взагалі якось на своєму рівні робить для України. Кожен концерт індивідуальний. На одному концерті буває так, що люди справді донатять, а на інших концертах просто не мають. Але ти не зупиняєшся і продовжуєш робити свою роботу", – пояснила Ірина.

Додамо, що Федишин з перших днів великої війни регулярно допомагає ЗСУ та навіть їздила на схід до військових.

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