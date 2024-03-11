Шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар прокомментировал действия Китая перед Глобальным саммитом мира и рассказал о 5-й колонне "миротворцев"

Папа "Пекинский": Китай снова активировал свою 5-ю колонну "миротворцев"

Киев и западные партнеры организуют мирный саммит: цель — найти общее решение, как унять агрессивный российский империализм. В то же время, к форуму пытаются присоединиться друзья Кремля, чтобы конвертировать антипутинский саммит в антиукраинский.

Встреча глав государств, активно лоббируемая Украиной, заставила Пекин отправить своих дипломатов по мировым столицам. Их задачей является озвучка хотелок Москвы как условий для участия в переговорах, утверждает South China Morning Post.

Первая: Запад приостанавливает поставки оружия в Украину.

Вторая: Зеленский упраздняет подписанный в октябре 2022 года указ о запрете переговоров с Путиным.

Спойлер: источники South China Morning Post в разных столицах ЕС заявили, что "этого никогда не произойдет", пока РФ продолжает атаковать на фронте. Кроме того, европейцы считают, что Москва на саммите "будет настолько требовательна и груба, что все закончится к началу дискуссии".

Пекин не оставляет надежд запихнуть Кремль на тот саммит, поэтому вслед за Китаем на марш вышла пятая "колонна голубых касок": это те же "миротворцы с гранатой", которые информационно сопровождали предыдущее "мирное турне" специального представителя Пекина Ли Хуэя: Орбан, Фицо, Эрдоган и… Папа Римский. Тогда они называли бункерного "хорошим парнем", призывали сохранить ему лицо и сесть с ним за стол.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях сказал, что его страна готова принять на своей территории "мирный саммит" по завершению войны в Украине, но только в случае, если в нем будет участвовать и страна-агрессор Россия. Такого же мнения венгерский и словацкий премьеры.

Особенно смешно вышло со Швейцарией: как потенциальная организатор саммита, настаивает на приглашении Московии на "мирный форум", и в то же время журналист швейцарской телекомпании RSI берет интервью у Папы Римского и спрашивает о белом флаге для Украины. А понтифик угодливо поддакивает телевизионщику: мол, Украина должна найти в себе смелость капитулировать, согласившись на переговоры. Ну совсем не выкупная история получилась.

Ватикан уже объяснил, что понтифика не правильно поняли, и он говорил не о капитуляции… и вообще Папу, мол, подставили журналисты.

Ватикану не привыкать извиняться за слова Папы. Еще совсем недавно Святой престол тоже вынужден был заявить, что главу церкви неправильно поняли. Помните, как Франциск восхвалял величие россиян: "Жестокость не присуща русскому народу… ибо русский народ – это великий народ… У меня большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму".

А еще он молился за "невинно убиенную" Дугину, собирался весной 2023 побывать в РФ, и именно с российской стороны посетить Донбасс.

Причина патологического русофильства в чрезмерной чувствительности Святого престола к Китаю: Ватикан стремится добиться лояльности КНР в обмен на восстановление в Поднебесной унитарной китайской католической церкви, а это сотни миллионов верующих.

Поэтому сегодня Ватикан ведет себя так, будто Иисус Христос был китайцем, а его посланником на земле стал Си. Папа Франциск откровенно подыгрывает великой мировой диктатуре: заметьте, он не призывает Путина набраться храбрости и вывести оккупационную армию с территории Украины.

Демократическому миру нужно хорошо подумать, не вредят ли молитвы Ватикана демократии и безопасности. А заодно и найти общее решение о том, может ли Путин проиграть. Запад уже решил, что тот не может выиграть, но этого оказалось мало.

Источник: авторский канал Ореста Сохара в Telegram.