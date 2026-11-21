На прогулку сюда приходят и местные жители, и гости Днестровского края

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Наслаждаться природой в последние дни осени можно на экотропе "Днестровья" в Одесской области. Здесь можно увидеть стаи гусей, диких уток и деревянные скульптуры животных Днестровского края.

Об осенней прогулке по тропе рассказал Нижнеднестровский национальный природный парк. Как видно на фото, у воды посетителей встречает целая семья уток, которую в парке в шутку сравнивают с администраторами на рецепции.

Основной особенностью, кроме природы и животных, скульптуры. Их для экотропы создал местный мастер Александр Коваленко. Однако многие уже не порадуют посетителей.

"Имеем поврежденные основы скульптур, которые теперь нуждаются в ремонте и восстановлении", – сообщили в парке.

Пейзажи на экотропе Днестровья

Скульптура на экотропе Днестровья

Вход на экотропу Днестровья

Довольно часто на экотропе посетители восхищаются красотой природы, скульптурами и животными. Однако некоторые выражают беспокойство из-за уровня воды в реке. Известно, что протяженность экотропы около 5–6,5 км. Она рассчитана примерно на 10000 шагов. Прогулка по этой местности займет всего три часа.

Водоем на экотропе Днестровья

Как доехать

Автомобилем. Следует двигаться по трассе М15 (Одесса — Рени) в направлении села Маяки, а перед ним повернуть направо в сторону Беляевки (дорога Т1625 ).

Следует двигаться по трассе (Одесса — Рени) в направлении села Маяки, а перед ним повернуть направо в сторону Беляевки (дорога ). Общественным транспортом. Из Одессы (в частности от автостанции "Привоз" или района Железнодорожного вокзала) регулярно курсируют пригородные маршрутные такси непосредственно в Беляевку.

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