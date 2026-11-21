Интересные скульптуры и красивые виды. Где в Украине есть уникальная локация для прогулок (фото)
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На прогулку сюда приходят и местные жители, и гости Днестровского края
Наслаждаться природой в последние дни осени можно на экотропе "Днестровья" в Одесской области. Здесь можно увидеть стаи гусей, диких уток и деревянные скульптуры животных Днестровского края.
Об осенней прогулке по тропе рассказал Нижнеднестровский национальный природный парк. Как видно на фото, у воды посетителей встречает целая семья уток, которую в парке в шутку сравнивают с администраторами на рецепции.
Основной особенностью, кроме природы и животных, скульптуры. Их для экотропы создал местный мастер Александр Коваленко. Однако многие уже не порадуют посетителей.
"Имеем поврежденные основы скульптур, которые теперь нуждаются в ремонте и восстановлении", – сообщили в парке.
Довольно часто на экотропе посетители восхищаются красотой природы, скульптурами и животными. Однако некоторые выражают беспокойство из-за уровня воды в реке. Известно, что протяженность экотропы около 5–6,5 км. Она рассчитана примерно на 10000 шагов. Прогулка по этой местности займет всего три часа.
Как доехать
- Автомобилем. Следует двигаться по трассе М15 (Одесса — Рени) в направлении села Маяки, а перед ним повернуть направо в сторону Беляевки (дорога Т1625 ).
- Общественным транспортом. Из Одессы (в частности от автостанции "Привоз" или района Железнодорожного вокзала) регулярно курсируют пригородные маршрутные такси непосредственно в Беляевку.
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