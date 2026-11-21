Проверьте внимательность на простом уравнении

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На первый взгляд, уравнение 3X + 8 = 29 кажется очень легким. Однако даже в таком задании можно допустить ошибку, если неправильно перенести число в другую часть уравнения или перепутать умножение с делением.

Такие задания помогают проверить внимательность и знание базовых правил математики. Разберемся, какое число скрыто за буквой X, как правильно его найти и на каком этапе чаще всего ошибаются. Подробнее написал "Телеграф".

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Как решить уравнение 3X + 8 = 29

Сначала нужно перенести число 8 в правую часть уравнения. При переносе знак меняется с плюса на минус:

3X = 29 − 8

Выполняем вычитание:

3X = 21

Теперь обе части уравнения нужно разделить на 3:

X = 21 ÷ 3

Итак, X = 7.

Где чаще всего можно допустить ошибку

Первая распространенная ошибка – неправильно перенести число 8. Если забыть изменить знак с плюса на минус, дальнейшие вычисления будут неправильными.

Вторая ошибка – перепутать деление с умножением на последнем этапе. Поскольку X умножили на 3, чтобы найти неизвестное число, нужно 21 разделить на 3.

Подстановка 7 в исходное уравнение подтверждает, что обе его части равны Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как проверить ответ

Чтобы убедиться, что решение правильное, подставим число 7 вместо X в исходное уравнение:

3 × 7 + 8 = 29

21 + 8 = 29.

Левая и правая части равны, следовательно, ответ правильный – 7.

Главное правило таких уравнений: сначала нужно избавиться от сложения или вычитания, выполнив соответствующее действие с обеими частями уравнения, а затем найти неизвестный множитель с помощью деления.

Ранее "Телеграф" предлагал читателям решить математический пример 36 ÷ 6 × 3 и выяснить, в чем заключается скрытая ловушка и почему во время вычислений легко допустить ошибку.