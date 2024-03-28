Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович — о том, ожидать ли наступления на Харьков или Киев

Коллеги все чаще спрашивают, будет ли большое русское наступление летом. На Харьков, Киев, Сумы, Одессу.

Настолько часто, что я устал отвечать.

Вот вам FAQ по теме.

Есть ли у россиян планы наступать? Безусловно, есть. Но между планами и их воплощением может быть расстояние, как от Земли до Солнца.

Будет ли это наступление в ближайшее время? Нет, не будет.

Почему не будет? Ибо нет войск! Для того чтобы куда-то наступать, нужна концентрация войск, например, как 23.02.2022 на киевском направлении. Если войск нет, то и наступать некому.

А как мы узнаем, что собираются войска? Ну, вы же радостно читаете страшилки о том, что будет грандиозное наступление, так же вы прочтете и о том, что где-то собираются войска. Главное, не упустить анонс.

А заметят ли те, кому нужно, что эти войска собираются? Вон же через Чонгар пропустили… Конечно, заметят! 300 тысяч на Харьков, которые нам прочат уважаемые западные коллеги, не заметить крайне сложно. Это большая часть от общего числа всех войск, которые Москва держит сейчас на нашей суверенной территории. И почти вдвое больше, чем они концентрировали перед большим наступлением. Заметят!

То есть, у россиян сейчас нет 300 тысяч, чтобы пойти на Харьков? Нет! И в ближайшее время не будет.

Могут ли они появиться? Могут. Путем дополнительной мобилизации.

Так они якобы проводят мобилизацию? Нет, это рекрутинг контрактников. Он обеспечивает пополнение, но не способен резко увеличить численность ВС РФ. Здесь только мобилизация, которую они производили в 2022 году.

А они ее проведут? Вполне возможно. Даже высоковероятно.

То есть, проводят мобилизацию и сразу начинают наступление на Харьков (Киев, Сумы, Одессу, Львов, Тернополь и Сарны)? Нет. Сначала месяц мобилизации, затем месяц подготовки, месяц разворачивания. Это в лучшем случае, а может и подольше. И примерно в августе может что-то и будет, а может и нет, потому что взятие Харькова (Киева, Львова… нужное подчеркнуть) — это нетривиальная задача для нынешней российской армии из-за огромных организационных и материально-технических трудностей, которые там существуют.

Тогда чего нам ждать? Ракетных ударов, обстрелов прифронтовых и приграничных территорий, давления и попыток наступательных действий на имеющихся направлениях. Этого, к сожалению, предостаточно.

А что тогда нам делать? Прежде всего, не читайте перед завтраком западную прессу. Она плохо действует на нервную систему и пищеварительные процессы. Или читайте, но с большой критикой. Кроме того, тыл должен помогать армии. Этим и нужно заниматься, пока мы в тылу, а не на фронте. А на фронте свои задачи, они их выполняют.