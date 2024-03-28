Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович — про те, чи очікувати наступу на Харків чи Київ

Колеги все частіше питають, чи буде великий росіянський наступ влітку. На Харків, Київ, Суми, Одесу.

Настільки часто, що я втомився відповідати.

Ось вам FAQ на тему.

Чи є у росіян плани наступати? Безумовно, є. Але між планами та їхнім втіленням може бути відстань, як від Землі до Сонця.

Чи буде цей наступ найближчим часом? Ні, не буде.

Чому не буде? Бо немає військ! Для того, щоб кудись наступати, потрібна концентрація військ, наприклад, як 23.02.2022 на київському напрямку. Якщо військ нема, то і наступати нема кому.

А як ми дізнаємось, що збираються війська? Ну, ви ж радісно читаєте страшилки про те, що буде грандіозний наступ, так само ви прочитаєте й про те, що десь збираються війська. Головне, не пропустити анонс.

А чи помітять ті, кому треба, що ці війська збираються? Он же через Чонгар пропустили… Звісно ж, помітять! 300 тисяч на Харків, які нам пророкують шановні західні колеги, не помітити вкрай складно. Це більша частина від загальної кількості всіх військ, що Москва тримає зараз на нашій суверенній території. І майже вдвічі більше, ніж вони концентрували перед великим нападом. Помітять!

Тобто у росіян зараз немає 300 тисяч, щоб піти на Харків? Нема! І найближчим часом не буде.

А чи можуть вони з'явитись? Можуть. Шляхом додаткової мобілізації.

Так вони ж наче проводять мобілізацію? Ні, це рекрутинг контрактників. Він забезпечує поповнення, але не здатен різко збільшити чисельність ЗС РФ. Тут тільки мобілізація, яку вони проводили у 2022 році.

А вони її проведуть? Цілком можливо. Навіть високоймовірно.

Тобто проводять мобілізацію і відразу починають наступ на Харків (Київ, Суми, Одесу, Львів, Тернопіль та Сарни)? Ні. Спочатку місяць мобілізації, потім місяць підготовки, місяць розгортання. Це в найкращому випадку, а може й довше. І приблизно в серпні може щось і буде, а може й ні, тому що взяття Харкова (Києва, Львова… потрібне підкреслити) — це нетривіальне завдання для нинішньої російської армії через величезні організаційні та матеріально-технічні труднощі, які там існують.

Тоді чого нам чекати? Ракетних ударів, обстрілів прифронтових та прикордонних територій, тиску та спроб наступальних дій на тих напрямках, що вже є. Цього, на жаль, більш ніж достатньо.

А що тоді нам робити? Перш за все, не читайте перед сніданком західну пресу. Вона погано діє на нервову систему та процеси травлення. Або читайте, але з великою критикою. Крім того, тил повинен допомагати армії. Цим і треба займатися, поки ми в тилу, а не на фронті. А на фронті свої завдання, вони їх виконують.