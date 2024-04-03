Будет наступление на Харьков, город будет драться. Ехать из Харькова, или не ехать – дело каждого - Роман Доник
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Жителям лучше уехать из города
Извините, уже подташнивает от всех экспертиз по вопросу, есть ли план наступления на Харьков и оккупация, и как и почему РФ не возьмет Харьков. Особенно смешно выглядят попытки успокоить горожан от людей, которые либо не имеют отношения не к военному делу и аналитике, а даже к Харькову, либо уехали из Харькова в начале 22, или еще раньше и живут на 500-1000 км от города.
Из Нью-Йорка успокаивать еще удобнее. Там дох*я инсайдов. Такое себе.
Все очень просто. 1. Да, в планах РФ есть оккупация Харькова. Еще с начала 22 года. Как и оккупация Киева, Днепра и даже Львова с Ужгородом и Ивано-Франковском. Планы РФ по оккупации Украины и уничтожению государственности и части граждан не изменились. Планы есть, а будут ли они реализованы, то уже зависит от нас всех и каждого в отдельности.
2. Будет наступление, город будет сражаться. И будет биться жестко и с определенным удовольствием. Я не шучу. Я уже видел это. В первые недели Великой войны. Сейчас будет еще ярче. Ибо, во-первых, все мы знаем, что ждет нас, и город. А во-вторых — ну, подза*бали уже с этими ракетами и УМПБ, дайте хоть за горло подержать.
3. Уезжать из города или не уезжать, дело каждого. Если есть возможность, то почему бы и не уехать. Особенно учитывая, что РФ будет не просто нагнетать эту тему, а будет подкреплять бомбовыми и ракетными ударами. Будет опаснее с каждой неделей.
А так, в городе все остальное, как последние два года. И как будет до победы.
И благодарим всех, кто помогает ВСУ. Потому что просто "верю в ВСУ", не работает.
Источник: Facebook-страница Романа Доника.
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