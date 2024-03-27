Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom Павел Федосенко рассказал о российском обстреле Харькова

"Класс". Касса самообслуживания. Курицу пробил. Яйца. Жвачку. Овощи.

Как уеб*т!.. Все сели. Ну и я сел. Что-то посыпалось с крыши. Все побежали.

А я думаю, наф*га? Ну уже ж въе*ало.

А второй раз въе*ёт? А куда? Никто ведь не знает.

Посмотрел на вход, там уже давка. А у меня с 24 февраля аллергия на скопление людей.

К тому же кассы начали выключать, а я киви не пробил.

Сложил все уже, оплатил, вышел.

Прилет – в 250 метрах.

Прямо между двумя пятиэтажками. Прямо на детскую площадку.

Погибший, раненый, воронка.

Уже потом оказывается, что это был какой-то КАБ с мотором или что-то похожее.

В сети – истерика.

"Нам пи*да! КАБи, КАБи!".

Мысленно горько улыбаюсь.

Харьковчане настолько суровые, что их могут испугать только KAБы. От Шахедов, С300, Ickандеров уже никто умереть не боится. Видели мы ваши "Ickaндеры"!

Это Харьков, бич! Здесь боятся только KAБов.

И чуть меньше – ядерки.

27.03.2024. Город-железобетон.

Источник: пост Федосенко в Facebook