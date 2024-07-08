Бывший советник министра обороны Алексей Копытько о массированной российской ракетной атаке Украины и ожиданиях от партнеров

Людоедский, нетипичный (второй, днем) ракетный удар показывает:

• как Путин действительно относится ко всем мирным инициативам;

• как Путин действительно воспринимает г-на Орбана и его суету.

По моему мнению, не стоит ударяться в конспирологию – это Кремль специально атаковал, чтобы отвлечь внимание от провала во Франции, или так совпало?

Важно.

Атаки на Днепр. Запорожье. О Харькове я вообще молчу. Сегодня в очередной раз прилетело в Кривой Рог (уже 10 погибших и более 30 раненых). Да и Киев, детская больница "Охматдит", жилые дома и др. Уже 8 погибших и 15 раненых. (Количество погибших и пострадавших указано по состоянию на 14:00 8 июля — Ред.).

Россия регулярно обстреливает гражданские цели в больших городах. Это их способ ведения войны. Не справляются с армией – усиливают гражданский террор.

Сегодня "высокоточно" попали по детской больнице, завтра еще куда-то попадут. Ведь если стреляешь по городам, то там если не издательство, то академия Бойчука.

Что ещё должно произойти, дабы наконец сняли ограничения на применение западного оружия? Ничего, всё уже произошло.

Что ещё нужно, чтобы обосновать передачу дополнительных средств ПВО, которых только у США – с головой? Ничего не нужно, всем всё ясно.

Путь к миру, к безопасности в Европе лежит только через лишение Путина способности вести войну. Это давно и всем очевидно. А значит – через наращивание возможностей Сил обороны Украины. А значит – через адекватные санкции.

Сейчас всё сводится к тому, как данные обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе.

Кому-то кажется, что, отдавая Украину на съедение медленно и по частям, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет ровно наоборот. Будет провал, обойдётся дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинать.

В "центре принятия решений" сейчас раннее утро. Если через 4-5 часов не будет внятной сильной позиции, которую подкрепят конкретикой за пару дней (как вариант, к саммиту НАТО) – это будет грустный сигнал. Причём, уже не столько для Украины. Саммит же юбилейный, исторический. Но пока явно не дотягивает…

Источник: пост Копытько в Telegram.