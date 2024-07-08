Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько про масовану російську ракетну атаку України та очікування від партнерів

Людожерський, нетиповий (другий, вдень) ракетний удар показує:

• як Путін насправді ставиться до всіх мирних ініціатив;

• як Путін насправді сприймає пана Орбана та його суєту.

На мій погляд, не варто вдарятися в конспірологію – це Кремль спеціально атакував, щоб відвернути увагу від провалу у Франції, чи так збіглося?

Важливо.

Атаки на Дніпро. Запоріжжя. Про Харків я взагалі мовчу. Сьогодні вкотре прилетіло до Кривого Рогу (вже 10 загиблих та понад 30 поранених). Ну і Київ. дитяча лікарня "Охматдит", житлові будинки та ін. Вже 8 загиблих та 15 поранених. (Кількість загиблих та постраждалих вказана станом на 14:00 8 липня — Ред. ).

Росія регулярно обстрілює цивільні цілі у великих містах. Це – їхній спосіб ведення війни. Не справляються з армією – посилюють цивільний терор.

Сьогодні "високоточно" потрапили по дитячій лікарні, завтра ще кудись потраплять. Адже, якщо стріляєш по містах, то там'6 якщо не видавництво, то академія Бойчука.

Що ще має статися, щоб нарешті зняли обмеження щодо застосування західної зброї? Нічого, все сталося.

Що ще потрібно, щоб обґрунтувати передачу додаткових коштів ППО, яких лише у США – з головою? Нічого не потрібно, всім ясно.

Шлях до миру, безпеки в Європі лежить лише через позбавлення Путіна здатності вести війну. Це давно всім очевидно. Отже – через нарощування можливостей Сил оборони України. А отже, через адекватні санкції.

Зараз все зводиться до того, як ці обстріли проінтерпретують в одному виборчому штабі.

Комусь здається, що, віддаючи Україну на поживу повільно і частинами, можна набрати якісь електоральні бали. Практика доводить, що буде навпаки. Буде провал, обійдеться дорожче по грошах і зверху накриє історичною ганьбою. Плюс стане більше пожеж у світі, за які проклинатимуть.

У "центрі ухвалення рішень" зараз ранній ранок. Якщо через 4-5 годин не буде виразної сильної позиції, яку підкріплять конкретикою за пару днів (як варіант – до саміту НАТО), це буде сумний сигнал. Причому вже не стільки для України. Саміт ювілейний, історичний. Але поки що явно не дотягує…

Джерело: пост Копитько у Telegram.