Приглашения в НАТО не будет? СМИ узнали, чего Украине ждать от саммита

9−11 июля 2024 года в Вашингтоне состоится трехдневный саммит лидеров НАТО

На предстоящем саммите в Вашингтоне лидеры НАТО вряд ли сделают официальное приглашение Украине стать членом альянса. Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден принять ту помощь, которую предложат взамен.

Об этом пишет агентство AFP. Там ссылаются на собственные источники.

"Лидеры альянса… вновь подтвердят, что Киев однажды станет членом НАТО… Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего — твердого приглашения его… страны присоединиться к их… альянсу в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Как пишет AFP, самая важная и конкретная помощь, которую получит Украина в Вашингтоне, скорее всего, — это обязательства по созданию новых систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 9−11 июля 2024 года в Вашингтоне состоится трехдневный саммит лидеров НАТО. Впервые в нем примут участие лидеры 32 стран Альянса — его полный состав с тех пор, как к НАТО присоединились Швеция и Финляндия. Тема войны РФ против Украины будет одной из главных.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, для того, чтобы Украине получить приглашение, нужно согласие всех стран-членов. А Киев должен выполнить ряд условий.