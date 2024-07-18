Журналист Петр Шуклинов объяснил, почему с детьми нужно разговаривать исключительно на украинском

Я один раз об этом скажу. Не разговаривайте со своими детьми на русском языке.

Я знаю, что большинство так продолжает делать — и сам не переходит, и детей учит русскому. Отношусь к этому с пониманием. Взрослых людей сложно изменить. Взрослые люди ленивы. Взрослые люди "просто не хотят" и так далее. ОК.

ОК, вы выбрали для себя принципиальную русскоязычность. Принципиально решили придерживаться принципа. ОК вы выбрали это для себя лично. Это ваше личное дело.

Да я вас очень прошу. Не разговаривайте на русском со своими детьми.

Не делайте этот выбор за них. Не насаживайте им этот принцип. Помогите им адаптироваться к жизни, где украинский язык будет все более распространенным и господствующим. Помогите им подготовиться и занять достойное место в жизни без борьбы за ваши принципы. Оставьте их себе. Дети – не ваши солдаты. Пусть у них будет своя судьба.

Разговаривайте с детьми на украинском. Учите детей английскому.

Вы считаете, что ничего страшного не происходит из-за русского языка в общении с детьми. Что пусть смотрят русский контент. Пусть слушают русский язык. Ведь вас самих воспитывала русскоязычная среда. Так что вам кажется, что так будет хорошо и для ребенка. А, скорее всего, вы об этом даже не думали, а как будет ребенку дальше.

Дорогие друзья!

Русскоязычные дети не будут общаться с украиноязычными (за небольшим исключением). Русскоязычные дети не будут искать друзей в Польше или Франции (за небольшим исключением). Русскоязычные дети будут строить отношения со сверстниками из России. Потому что нет языкового барьера. Ибо нет проблемы в общении. Потому что можно без труда завести друга и не думать о языковой разнице: "Ты как и я. Давай дружить".

Ибо где проще, там и строятся связи. Ибо где без усилий, там легко. Поэтому я вас очень прошу. Разговаривайте со своими детьми на украинском языке. Дайте им шанс в Украине будущего.

Ребенок, воспитываемый на русском, будет готовиться жить в русскоязычной среде. И всегда будет воспринимать украиноязычное как нечто неродное и неестественное для себя.

Русскоязычный ребенок будет готовиться к русскому миру в Украине. А его уже нет. Он все еще силен. Все еще "принципиальный". Но уже нет никакой перспективы. И чем дальше, тем меньше и слабее будет.

Русскоязычность все больше будет плохим признаком для человека. Во всех смыслах. На всех уровнях. Во всех ситуациях (не считая эмиграции в РФ).

Дорогие друзья. Будьте принципиальными, сколько хотите. С собой. Разговаривайте на русском, если это ваш принцип. Но не делайте этого с вашими детьми. Не воспитывайте эмигрантов. Не воспитывайте будущий пророссийский электорат.

Сделайте вашему ребенку подарок. Разговаривайте с ним на украинском. Учите его английскому. Подумайте о ребенке, а не о себе. Оставьте вашу битву за русский язык в прошлом.

Это просто совет. Я буду учить своих детей именно так, как написал.

Источник: пост Шуклинова в Facebook