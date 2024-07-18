Журналіст Петро Шуклінов пояснив, чому з дітьми треба розмовляти виключно українською

Я один раз про це скажу. Не розмовляйте зі своїми дітьми російською мовою.

Я знаю, що більшість так продовжує робити — і сам не переходить, і дітей навчає російської. Ставлюсь до цього з розумінням. Дорослих людей складно змінити. Дорослі люди ліниві. Дорослі люди "просто нє хотят" і так далі. ОК.

ОК, ви обрали для себе принципову російськомовність. Принципово вирішили дотримуватись принципу. ОК, ви обрали це для себе особисто. Це ваша особиста справа.

Та я дуже вас прошу. Не розмовляйте російською зі своїми дітьми.

Не робіть цей вибір за них. Не насаджуйте їм цей принцип. Допоможіть їм адаптуватись до життя, де українська мова буде дедалі поширенішою і панівною. Допоможіть їм підготуватись і зайняти достойне місце в житті — без боротьби за ваші принципи. Залиште їх собі. Діти — не ваші солдати. Хай в них буде своя доля.

Розмовляйте з дітьми українською. Навчайте дітей англійської.

Ви вважаєте, що нічого страшного не відбувається через російську мову в спілкуванні з дітьми. Що хай дивляться російський контент. Хай слухають російську мову. Адже вас самих виховувало російськомовне середовище. Отже, вам здається, що так буде добре і для дитини. А, скоріш за все, ви про це навіть не думали — а як буде дитині далі.

Дорогі друзі!

Російськомовні діти не будуть спілкуватись з україномовними (за невеликим винятком). Російськомовні діти не шукатимуть друзів в Польщі чи Франції (за невеликим винятком). Російськомовні діти будуть будувати відносини з однолітками з Росії. Бо немає мовного бар'єра. Бо немає проблеми у спілкуванні. Бо можна без зусилля завести друга і не думати про мовну різницю: "Ты как и я. Давай дружить".

Бо де простіше, там і будуються зв'язки. Бо де без зусиль, там легко. Тому я дуже вас прошу. Розмовляйте зі своїми дітьми українською мовою. Дайте їм шанс в Україні майбутнього.

Дитина, яку виховують російською, буде готуватись жити в російськомовному середовищі. І завжди сприйматиме україномовне як щось нерідне і неприроднє для себе.

Російськомовна дитина готуватиметься до російського світу в Україні. А його вже немає. Він все ще сильний. Все ще "принциповий". Але вже немає ніякої перспективи. І чим далі, тим меншим і слабшим ставатиме.

Російськомовність дедалі більше буде поганою ознакою для людини. В усіх сенсах. На всіх рівнях. В усіх ситуаціях (крім еміграції в РФ).

Дорогі друзі. Будьте принциповими, скільки хочете. З собою. Розмовляйте російською, якщо це ваш принцип. Але НЕ робіть цього з вашими дітьми. Не виховуйте емігрантів. Не виховуйте майбутній проросійський електорат.

Зробіть вашій дитині подарунок. Розмовляйте з нею українською. Навчайте її англійської. Подумайте про дитину, а не про себе. Залиште вашу битву за русскій язик в минулому.

Це просто порада. Я своїх дітей навчатиму саме так, як написав.

Джерело: пост Шуклінова у Facebook.