Бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов рассказал, как увидел и услышал первые истребители F-16 в Украине

Звуки. Это крайне важно слышать их вовремя и понимать.

К примеру, сначала в марте-апреле 2022 года военные научили меня слышать и распознавать звук мины "Пиона" и 120 миномета, звук снаряда 152 калибра.

И сколько секунд от того момента, когда я вовремя услышал звук до взрыва. От 3 до 5 секунд.

Это немало, это достаточно, чтобы прыгнуть лицом вниз на землю, закрыть голову руками и замереть. Не дергаться, не убегать!

Мои 11 беженцев женщин, живших у меня дома первые три месяца войны, были вымуштрованы мной на этот счет.

С РСЗО было сложнее, ракеты плохо просчитывались по звуку слишком быстро, 1-2 секунды.

Самые страшные звуки, это звук самолета, входящего в бомбометание. Это было правда всего дней 10 после вторжения, потом наши их "отогнали" по-видимому. Но звук жуткий.

Вчера во второй половине дня я услышал (трижды) новый звук. Даже мельком видел самолет, но он очень быстро летел.

Уточнил в военных. F-16!

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на IX территории.

Ура.

PS. Рidary-точные координаты F16 223-322-223. Не благодарите. (Фрекен Бок)

Источник: пост Сапронова в Facebook