Бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов розповів, як побачив та почув перші винищувачі F-16 в Україні

Звуки. Це дуже важливо чути їх вчасно та розуміти.

Наприклад, спочатку в березні-квітні 2022 року військові навчили мене чути і розпізнавати звук міни "Піона" і 120 міномета, звук снаряда 152 калібру.

І скільки секунд від моменту, коли я вчасно почув звук до вибуху. Від 3 до 5 секунд.

Це чимало, це достатньо, щоб стрибнути обличчям вниз на землю, закрити голову руками і завмерти. Не смикатися, не тікати!

Мої 11 біженців жінок, які жили в мене вдома перші три місяці війни, були вимуштрувані мною на цей рахунок.

З РСЗВ було складніше, ракети погано прораховувалися по звуку надто швидко, 1-2 секунди.

Найстрашніші звуки, це звук літака, що заходить на бомбометання. Це було правда всього днів 10 після вторгнення, потім наші їх "відігнали" мабуть. Але звук моторошний.

Вчора в другій половині дня я почув (тричі) новий звук. Навіть мигцем бачив літак, але дуже швидко летів.

Уточнив у військових. F-16!

Ланка F16 з Харківського неба мочила агресора на ІХ території.

Ура.

P.S. Рidary-точні координати F16 223-322-223. Не дякуйте. (Фрекен Бок)

Джерело: пост Сапронова у Facebook.