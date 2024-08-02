Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил, как F-16 могут укрепить ВСУ

Первые F-16 прибыли в Украину: они имеют скорее политическое значение, чем… F-16 способны повлиять на динамику боевых действий и укрепить военный потенциал ВСУ: будут перехватывать вражеские ракеты и беспилотники, будут подавлять системы ПВО и "набрасывать" по рашистским базам. Но переломить ход войны [уже] не смогут.

Радары F-16 позволят выявлять вражеские цели на большем расстоянии, чем МиГ-29, Су-27 и Су-24. Выполнение задач становится более безопасным, пилотам не нужно подходить так близко к вражеским самолетам для их поражения.

F-16 расширят возможности украинских ВВС по защите украинского неба, увеличат дальность ударов по стратегическим объектам в российский приграничных районах, по скоплениям войск и складам БК. США снабдят истребители ракетами собственного производства и другим современным вооружением, часть которых будут дальнобойными.

Западные партнеры настолько затянули с передачей этого типа самолетов Украине, что ВСУ потеряли ожидаемый козырь — возможное господство в небе. В результате для F-16 стала очень рисковой функция поддержки наземных сил по линии фронта. Причин несколько.

Главной проблемой является немногочисленность бортов F-16 и нехватка пилотов. Обещанных 80 бортов F-16 наши союзники в ближайшие годы передать не смогут. Украина, по информации СМИ, рассчитывала получить шесть самолетов F-16 до конца лета и всего до 20 самолетов – до конца года.

Нетривиальной задачей будет защищать F-16 на земле. Уничтожение американских самолетов станет главной целью врага. "Шестнадцатые" придется прятать в ангарах, использовать обманки, маскировки, а пилотам — быть готовыми к постоянной передислокации. В Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а имеющиеся — уязвимы для российских атак.

В последнее время рашисты ощутимо усилили системы ПВО, представляющие большую угрозу для F-16. Именно поэтому выполнение их главной задачи — обеспечение прикрытия наших войск с воздуха — под вопросом.

F-16 придется воевать против нескольких сотен боевых истребителей РФ и их сложных радаров дальнего действия. Например, российский Су-35 может отслеживать и сбивать до восьми целей одновременно на большом расстоянии. Все ремонтные работы более сложного уровня необходимо выполнять за пределами Украины.

"Мало и поздно" — именно так можно сказать об ожидаемых F-16. Пока партнеры "вынашивали" соответствующее решение, потребности на поле боя изменились. Впрочем, появление "шестнадцатых" имеет политическое и психологическое значение. Во-первых, Запад таки переступил еще одну воображаемую "красную линию", предоставив нам качественный носитель управляемых ракет разного типа. Во-вторых, как только на вооружении у F-16 будет достаточное количество дальнобойных ракет и право стрелять по российской инфраструктуре без географических ограничений, тогда даже десяток "шестнадцатых" окажется ощутимым психологическим "удовольствием" для врага.

Источник: сообщение Сохара в Telegram