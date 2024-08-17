Укр

Силы РФ превосходят наши в разы, но у Украины есть реальные шансы на победу - Роман Доник

Автор
Роман Доник Роман Доник
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 17 августа 2024, 15:01
ВСУ. Фото facebook.com/GeneralStaff

Украинский блоггер напомнил, что у Украины есть все шансы на победу

Я смотрю, российские нарративы сместились с работы ТЦК. На любую новость плохую для россиян появляется куча комментаторов "А до Покровска 10 км". Знаете россия не останавливала наступление с 24.02.22 года. И в Харьков от россиян меньше 30 км.

А были времена, когда они стояли на окружной. И даже входили в город. И не только в Харькове. Я очень хорошо это помню.

Мы до сих пор сдерживаем агрессию противника, который превосходит наши ресурсы в разы. Но это не безнадежное сдерживание обреченных. Это сдерживание, при котором у нас есть реальные шансы на победу.

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