"Становится ясно": в Германии оценили готовность России к переговорам

Операция ВСУ в Курской области заставляет Россию нервничать, отметил посол Германии в РФ

В Германии не видят, что Россия демонстрирует какую-либо готовность к мирным переговорам с Украиной. Кроме того Москва ставит для диалога завышенные условия.

"В настоящее время российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предварительных условиях", — заявил посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф, его слова цитирует DPA.

По его словам, когда президент России Владимир Путин выдвигает условия для начала переговоров, которые предусматривают вывод украинских военных из четырех областей, "становится ясно, что за этим не стоит никакой серьезности". Он добавил, что "в один прекрасный день" Россия должна понять, что такой войной она добивается гораздо меньших результатов, чем ставила перед собой. Кроме того, Москва наносит себе существенный ущерб на международном уровне.

Ламбсдорф также констатировал, что операция ВСУ в Курской области заставляет Россию нервничать. Он отметил, что для пограничных войск, секретных служб, военных, а также для населения РФ успех украинцев был "неприятным сюрпризом".

Как сообщал "Телеграф", издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом, сообщило, что внезапное вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры между Украиной и Россией. Непрямой диалог о частичном прекращении огня должен был состояться в августе в Дохе, столице Катара.