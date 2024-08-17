Український блогер нагадав, що в України є всі шанси на перемогу

Я дивлюся, російські наративи змістилися з роботи ТЦК. На будь-яку новину погану для росіян, з'являється купа коментаторів "А до Покровська 10 км". Знаєте росія не зупиняла наступ з 24.02.22 року. І до Харкова від росіян менше 30 км.

А були часи коли вони стояли на окружній. І навіть заходили в місто. І не тільки в Харків. Я дуже добре це пам'ятаю.

Ми досі стримуємо агресію противника який переважає наші ресурси в рази. Але це не безнадійне стримування приречених. Це стримування при якому в нас є реальні шанси на перемогу.