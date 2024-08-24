Политтехнолог о важности Службы безопасности Украины в отстаивании Независимости:

Третий военный День Независимости времен Великой войны – это, прежде всего, о тех, на чьих плечах и крови эта независимость до сих пор держится. Безусловно, о ВСУ – но также и об СБУ.

О тех, кто создал с нуля морской дроновый флот Украины и уничтожает российские корабли. Кто разработал дроны большого радиуса действия и уничтожает ресурсы врага в глубоком тылу. Уничтожает российские военные самолеты и склады авиабомб, чтобы бойцам ВСУ было легче держать оборону. Регулярно крушит нефтяные терминалы, чтобы у врага были меньшие заработки на экспорте, а у вражеской армии не хватало горючего для техники. СБУ уничтожила контроль России над Черным морем и всю военную логистику через аннексированный Крым.

СБУ – это бойцы ЦСО "А" на Курщине. Это обезвреженные агентурные сети. Задержанные наводчики и корректировщики, а теперь еще поджигатели. Это тщательно собранные безупречные доказательства (хотя проще было бы тихо решить вопрос и не морочить себе голову, однако есть обязательства перед союзниками…) для фсбшной агентуры в рясах – десятки и сотни папок убедительных аргументов, чтобы наконец ликвидировать эту контору, маскированную под якобы "церковь".

Сохранить суверенитет под давлением не только оккупационной армии, но и разветвленных и давних сетей врага с практически неисчерпаемым ресурсом – это невозможно без работы спецслужб за пределами возможного. СБУ справляется.

Причем справляется настолько фантастически (и никем не ожидаемо – ни врагом, ни нами, ни союзниками), что формат работы СБУ Малюка вносится в профильные учебники по всему миру и будет изучаться еще десятками поколений курсантов.

Поэтому неудивительно, что украинцы больше всего доверяют двум силам в этом мире: ВСУ и СБУ. Тем, кто хранит наши жизни и дома.

У Бога нет других рук для меча и щита над Украиной, чем руки наших бойцов армии и Службы. Поэтому пусть с ними все будет хорошо. Пусть выходят из боев живыми и невредимыми, уничтожая побольше врагов и вражеских ресурсов. Чтобы когда-то мы совместно праздновали уже послевоенный День Независимости.

Источник: Facebook Алексея Голобуцкого