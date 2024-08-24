Політтехнолог про важливість Служби безпеки України у відстоюванні Незалежності:

Третій воєнний День Незалежності часів Великої війни – це передусім про тих, на чиїх плечах і крові ця незалежність досі тримається. Безперечно, про ЗСУ – але також і про СБУ.

Про тих, хто створив з нуля морський дроновий флот України і донищує російські кораблі. Хто розробив дрони великого радіусу дії і знищує ресурси ворога в глибокому тилу. Нищить російські військові літаки і склади авіабомб, щоб бійцям ЗСУ було легше тримати оборону. Регулярно трощить нафтові термінали, щоб у ворога були менші заробітки на експорті, а у ворожої армії бракувало пального для техніки. СБУ знищила контроль Росії над Чорним морем і всю військову логістику через анексований Крим.

СБУ – це бійці ЦСО "А" на Курщині. Це знешкоджені агентурні мережі. Затримані навідники і коригувальники, а тепер ще й підпалювачі. Це ретельно зібрані бездоганні докази (хоча простіше було би тихо вирішити питання і не мастити собі голову, однак є зобов’язання перед союзниками…) для фсбшної агентури в рясах – десятки і сотні тек переконливих аргументів, щоб врешті ліквідувати цю контору, масковану під нібито "церкву".

Зберегти суверенітет під тиском не тільки окупаційної армії, але і розгалужених і давніх мереж ворога з практично невичерпним ресурсом – це нереально без роботи спецслужб за межами можливого. СБУ порається.

Причому порається настільки фантастично (і ніким не очікувано – ні ворогом, ні нами, ні союзниками), що формат роботи СБУ Малюка вноситься в профільні підручники по цілому світу і вивчатиметься ще десятками поколінь курсантів.

Тому не дивно, що українці найбільше довіряють двом силам в цьому світі: ЗСУ і СБУ. Тим, хто зберігає наші життя і домівки.

В Бога немає інших рук для меча і щита над Україною, ніж руки наших бійців армії і Служби. Тому нехай з ними все буде гаразд. Нехай виходять з боїв живими і неушкодженими, знищуючи чимбільше ворогів і ворожих ресурсів. Щоб колись ми спільно святкували вже повоєнний День Незалежності.

Джерело: Facebook Олексія Голобуцького