Журналист, блогер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" о массированном обстреле РФ

В понедельник, утром большая комбинированная атака. Калибры, кинжалы, искандеры. 11 "ту-шек" в небе, шесть ракетоносителей в Черном море, взлетели "миги", шахеды…

Я думал, это будет на День флага или на День независимости. Закралось подозрение о каких-то сепаратных договоренностях. Типа: вы нас не трогаете по праздникам, а мы не трогаем Керченский мост.

Россия собирала ракеты два месяца, я об этом писал. России нужна какая-то сатисфакция после "курского стыда".

"У Путина расквашенный нос" — пишет обозреватель CNN. Офицеры Бундесвера в прямом эфире немецкого телевидения склоняются над картами, на которых написано "Kursk". Немецкие танки под Курском. Как 81 год назад. Правда не "тигры" и не "пантеры", но – "леопарды". Украинские леопарды! Вчера была годовщина Курской битвы 1942 года… Путин свою Курскую битву проиграл. Не Сталин. И Герасимов – не Жуков.

Это большой позор! – пишет Том Купер, крах обороны и политики…

Где-то в темном углу, смеется и потирает руки Патрушев… Си Цзиньпин тоже ухмыляется и все больше рассматривает Россию, как большой склад дров… Дмитрий Медведев вышел из запоя и понаписал какие-то матерные слова. Потом он будет говорить: меня заставляли, я не виноват…

Путин меняет собственную охрану каждый день. Индира Ганди тоже так поступала. Охрана носит за Путиным два чемодана. Один – с ядерной кнопкой, второй – чтобы с*ать. Из них активирован только один, но Путин этого не знает.

Я когда-то встречался с Путиным. И здоровался с ним за руку. Рука Путина была скользкая, хилая и мокрая. Он с**клив.

Невзоров писал: "Я давно знаю Путина. Он невероятно тупой парень".

Так погибают империи, хотя мы и не можем этого постичь своим куцым неисторическим разумом.

В конце концов, именно на наших территориях погибли по меньшей мере 5 "вечных" империй. Земля такая.

Американцы с британцами топчутся по "красным линиям" Путина, как попало. Дмитрий Рогозин надел форму космической пехоты и навешал на себя орденов. Наверное, так его и похоронят. Попы России создали духовный штаб и молятся богу, чтобы не горели нефтебазы. Нефтебазы горят. Бог бросил их.

Севастопольские великорусские патриоты пишут: "Надо бежать!" Моя сестра просит из Москвы, чтобы я ей прислал украинский флаг.

На прошлой неделе Путин зачем-то уехал в Азербайджан и в Ичкерию. В Азербайджане Путин съел яблоко. Бог за такое выгонял из рая.

Потом Путин поехал посмотреть на сына Кадырова… Путина унизили…

В самой Ичкерии все чаще упоминают Дудаева. Рядом – Дагестан. У них свои счета. С Ичкерией в том числе. Достаточно одной искры. Имам Шамиль жил в Киеве.

Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam – так говорил Катон Старший.

Россия должна погибнуть. Это будет хорошо для мира.

І на оновленій землі. Врага не буде, супостата…