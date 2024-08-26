Журналіст, блогер та колишній нардеп спеціально для "Телеграфа" про масований обстріл РФ

У понеділок, зранку велика комбінована атака. Калібри, кинджали, іскандери. 11 "ту-шок" в небі, шість ракетоносіїв в Чорному морі, злетіли "міги", шахеди…

Я думав, це буде на День прапора, або на День незалежності. Аж закралася підозра про якісь сепаратні домовленості. Типу: ви нас не займаєте на свята, а ми не займаємо Керченський міст.

Росія збирала ракети два місяці, я про це писав. Росії потрібна якась сатисфакція після "курського сорому".

"У Путіна розквашений ніс" — пише оглядач CNN. Офіцери Бундевсверу в прямому ефірі німецького телебачення схиляються над картами, на яких написано "Kursk". Німецькі танки під Курськом. Як 81 рік тому. Правда не "тигри" й не "пантери", але – "леопарди". Українські леопарди! Вчора була річниця Курської битви 1942 року…Путін свою Курську битву програв. Не Сталін. І Герасімов – не Жуков.

Це велика ганьба! – пише Том Купер, крах оборони і політики…

Десь в темному кутку, сміється і потирає руки Патрушев… Сі Цзіньпін також ухмиляється і все більше розглядає Росію, як великий склад дров… Дмитро Медведєв вийшов з запою і понаписував якісь матюки. Потім він буде казати: мене змушували, я не винуватий…

Путін змінює власну охорону кожного дня. Індіра Ганді теж так робила. Охорона носить за Путіним два чемодани. Один – з ядерною кнопкою, другий – щоб с*ати. З них активований лише один, але Путін цього ще не знає.

Я колись зустрічався з Путіним. І вітався з ним за руку. Рука Путіна була слизька, квола й мокра. Він с**кливий.

Нєвзоров писав: "Я давно знаю Путіна. Він неймовірно тупий парень".

Так гинуть імперії, хоч ми й не можемо цього осягнути своїм куцим неісторичним розумом.

Зрештою, саме на наших територіях загинуло щонайменше 5 "вічних" імперій. Земля така.

Американці з британцями топчуться по "червоних лініях" Путіна, як попало. Дмитро Рогозін вдяг форму космічної піхоти і навішав на себе орденів. Мабуть, так його й поховають. Попи Росії створили духовний штаб і моляться богові, щоб не горіли нафтобази. Нафтобази горять. Бог покинув їх.

Севастопольські великоруські патріоти пишуть: "Треба тікать!". Моя сестра просить з Москви, аби я їй прислав український прапор.

Минулого тижня Путін навіщось поїхав в Азербайджан і в Ічкерію. В Азербайджані Путін з’їв яблуко. Бог за таке виганяв з раю.

Потім Путін поїхав подивитися на сина Кадирова… Путіна принизили…

В самій Ічкерії все частіше згадують Дудаєва. Поряд – Дагестан. У них свої рахунки. З Ічкерією в тім числі. Достатньо одної іскри. Імам Шаміль жив у Києві.

Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam — так казав Катон Старший.

Росія має загинути. Це буде добре для світу.

І на оновленій землі. Врага не буде, супостата…