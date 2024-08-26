Киевляне пишут об отсутствии света и воды: что произошло

В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением

В нескольких районах Киева во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки 26 августа проходят перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

Как сообщает генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке, в Киеве экстренные отключения.

"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", — пишет Коваленко.

Кроме этого, Киевводоканал сообщает об отсутствии водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Также пишут об отсутствии света в Одессе и других регионах.

Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света — ДТЭК

Напомним, что в понедельник, 26 августа, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана не только с вылетом МиГ-31, но и с тем, что в воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. В 6 утрана Киевщине впервые прогремели мощные взрывы.