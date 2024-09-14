Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва рассказал о ядерных угрозах Путина

И снова о российских ядерных испытаниях

Россияне снова играют в игру: "Россия готова применить ядерное оружие". Главная причина — давление на США, чтобы они не позволили нам бить дальнобойным оружием вглубь России. К сожалению, они близки к успеху.

По-прежнему я считаю, что в среднесрочной перспективе Путин не намерен использовать ядерное оружие. Главная причина – он трус и боится за свою жизнь. Ядерное оружие снимает, пока табуированный вопрос, о физическом уничтожении Путина.

Кроме того, в окружении Путина кроме Патрушева и Ковальчука, кажется, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия, а здесь он вынужден будет делать коллективное решение. Конечно, субъектность какого-нибудь Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условна. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти. Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина. И он превратился в сумасшедшего, который представляет угрозу для элит. Проще говоря, после применения ядерного оружия Путин вынужден будет идти на внутренний террор и должен зачистить элиты, открыв путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересадить. Это требует колоссальных усилий. А Путин в последнее время демонстрировал страшную ленивость.

Напомню всем, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что короткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай, и США вынуждены будут взять его на новую Ялтинскую конференцию по разделению мира. С большой долей вероятности мы можем предположить, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ.

И еще раз повторю: нынешние заявления о возобновлении ядерных испытаний — часть игры, чтобы не позволить нам бить западным оружием вглубь РФ. Поэтому пока бояться точно нечего. Никаких ядерных ударов Путин не готовит.

Источник: пост Денисенко в Facebook.