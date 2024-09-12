Путин рассказал, чего Россия с Китаем хотят от мира и даже вспомнил о "равенстве"

Он готовится к встрече с лидером КНР

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Она состоялась под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в начале переговоров Путин заявил, что отношения России и КНР носят взаимовыгодный характер.

Он сообщил, что на саммите БРИКС в Казани в октябре планирует провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что Россия и Китай "сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве".

"Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства. В чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин сделал новые циничные заявления о войне в Украине. По его словам, армия РФ в Украине "сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами". Также он сказал, что Украина якобы не заинтересована заканчивать боевые действия.