У Путина назвали условие начала "прямой войны" с НАТО

Ответственность ляжет не только на Киев

Разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ будет рассматриваться Кремлем как "прямое участие НАТО" в войне.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил представитель России Василий Небензя. По его словам, такое решение Североатлантического союза будет не просто эскалацией конфликта.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией", — сказал он.

Согласно этому, Россия будет вынуждена принимать соответствующие решения со всеми вытекающими для западных агрессоров последствиями. Подобное потенциальное развитие ситуации принципиально изменит отношения РФ "с западным лагерем".

"Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится", — сказал Небензя.

Заметим, что подобное заявление сделал и лидер России Владимир Путин. Но в нем он привлек к ответственности не только Альянс, но и США и другие европейские страны.

"Если это решение будет принято, это означает не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенно изменяет самую сущность, саму природу конфликта. Это означает, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», – сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, Украине давно разрешили удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.