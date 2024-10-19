Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса об участии солдат КНДР на стороне РФ в войне против Украины

11 тысяч корейцев. У нас словно появился дополнительный повод для уныния и умирающей ямы. Но нужно присмотреться внимательнее к этой теме и может тогда не будет повода посыпать голову пеплом.

Если мы думаем, что россиянам корейцы нужны, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте, то это значит, что ситуация у россиян, недавно оперировавших контингентом в 500 тысяч человек, очень плохая.

И тогда надо радоваться, что им стали нужны эти корейцы.

Если мы думаем, что у россиян все хорошо и есть этот контингент в 500 тысяч человек, то дополнительные 11 тысяч голодных корейцев, а это всего 2 процента, вообще ни на что не повлияют.

Но вопрос, зачем так напрягаться Путину, чтобы привлечь ни на что не повлияющих корейцев? Северокорейский диктатор точно продал эти души очень дорого.

И если снаряды Путин закупает в масштабах и понятно, зачем ему идти на договоренности по этому поводу с Северной Кореей, а это делается точно не бесплатно и имеет политические последствия в мире, то зачем делать схожие шаги для привлечения дополнительных 11 тысяч человек. И это ведь не яростный спецназ, известный во всем мире.

Причем россияне недавно утверждали, что нанимают ежемесячно по 30 тысяч человек. Зачем им треть этого, что идет по очень дорогой цене и требует очень значительных усилий. Они же по-русски даже не говорят. Управлять этими людьми – это будет сложная задача.

Так о чем нам это говорит?

Путин хотел совершить сложную операцию, которая должна иметь психологический эффект? Продемонстрировать коалицию?

Является ли миф о бесконечных российских ресурсах мифом и для них даже дорогой ценой важно привлечь дополнительные 11 тысяч человек? И Путину очень нужно до выборов в США не показать слабость, не дать всем увидеть, что он построил потемкинскую "деревню" мощной российской армией, которая способна наступать вечно? Может Путин сделал ставку на победу Трампа и хочет дотянуть любой ценой до 6 ноября, и ему нужно чтобы никто не увидел, что и его экономика и его армия истощены?

Источник: пост Фурсы в Facebook