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"Красная линия": в Конгрессе США призвали Байдена среагировать на использование войск КНДР против Украины

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Майк Тернер требует прекратить отправку войск КНДР россиянам Новость обновлена 19 октября 2024, 03:01
Майк Тернер требует прекратить отправку войск КНДР россиянам. Фото Голос Америки

Открытое привлечение войск режима Ким Чен Ина к войне против Украины должно стать красной линией для США и НАТО

В Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине. Белый дом должен признать это "красной линией" для США и НАТО.

Об этом сообщил глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. Он отметил, что обратился к президенту Байдену с соответствующим письмом.

В частности, Тернер поинтересовался, почему администрация Байдена, имея соответствующие разведывательные данные от разведок Соединенных штатов, Южной Кореи и Украины, не только не приняла превентивные меры, но даже не проинформировала Конгресс "о движении северокорейских войск в Россию". Также он отметил, что открытое привлечение войск режима Ким Чен Инна к войне против Украины должно стать красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Южной Корее говорят о переброске войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Почти 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Напомним, ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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#Украина #США #Россия #КНДР #Война