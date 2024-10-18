Буданов рассказал, сколько пехотинцев КНДР готовятся к войне в Украине и где их скоро увидят

Солдаты КНДР скоро будут готовы присоединиться к боям на фронте

Около 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Напомним, ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Информацию подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии "The War Zone". Он заявил, что пехотинцы КНДР будут готовы присоединиться к боям на фронте уже 1 ноября.

"Северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями. Куда будут направлены другие пока не понятно", — сказал Буданов и добавил, что сейчас украинская разведка еще не имеет полной картины.

Как пишет издание, свои комментарии Буданов предоставил через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал свое заявление в Брюсселе. Лидер Украины рассказал журналистам о непосредственном участии КНДР в войне на стороне России.

Днем ранее, пишет The War Zone, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил в Сеуле, что Вашингтон и его союзники обеспокоены военной поддержкой Северной Кореей войны России в Украине, но не смог подтвердить заявление Украины о том, что северокорейские солдаты были направлены воевать на стороне Москвы.

Однако, как отмечает издание, Пентагон усердно изучает все сообщения о привлечении войск Северной Кореи в войне против Украины.

"Если это правда, это продемонстрировало бы усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, и я думаю, что это также продемонстрировало бы ужасную ситуацию, в которой оказалась России с точки зрения ее сил на поле боя", — заявил "The War Zone" генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

Он отметил, что такие действия РФ ярко демонстрируют ее отчаяние, ведь по последним оценкам Россия уже потеряла более 600 тысяч убитыми или ранеными.

В то же время, разместив войска в Украине, Северная Корея может вынудить правительство Южной Кореи пересмотреть свою политику непредоставления прямой военной поддержки Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Южной Корее говорят об опрокидывании войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.