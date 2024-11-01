Чтобы победить в войне, украинцам очень нужна революция у ВСУ - Дмитрий Ярош
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Политический деятель рассказал, как измениться ВСУ и Силы обороны
Для того чтобы победить в нашей Войне за Независимость, нам необходимы революционные изменения как в Вооруженных Силах Украины, так и во всех Силах Обороны.
По всем направлениям.
В конце концов, Украине нужна Новая Революционная Войска и качественно-новый Тил, ничего общего с советщиной, коррупцией, дебилизмом, ложью — не будут иметь.
Сломать старую деградированную военную систему и построить качественно новую — это и есть революция. Она нам, Украинцам, очень нужна…
Иначе – проигрываем…
Источник — сообщение Дмитрия Яроша в Фейсбуке.
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