Политический деятель рассказал, как измениться ВСУ и Силы обороны

Для того чтобы победить в нашей Войне за Независимость, нам необходимы революционные изменения как в Вооруженных Силах Украины, так и во всех Силах Обороны.

По всем направлениям.

В конце концов, Украине нужна Новая Революционная Войска и качественно-новый Тил, ничего общего с советщиной, коррупцией, дебилизмом, ложью — не будут иметь.

Сломать старую деградированную военную систему и построить качественно новую — это и есть революция. Она нам, Украинцам, очень нужна…

Иначе – проигрываем…

Источник — сообщение Дмитрия Яроша в Фейсбуке.