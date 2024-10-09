Укр

"Ситуация на поле боя позволяет". Зеленский назвал возможные сроки окончания войны

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Зеленский высказался об окончании войны Новость обновлена 09 октября 2024, 19:37
Зеленский высказался об окончании войны. Фото Офис президента Украины

Глава государства озвучил возможные сроки окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя "создает возможность" предпринять шаги для прекращения войны уже в ближайшее время.

Об этом он заявил во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в хорватском городе Дубровник. По словам Зеленского, в октябре, ноябре и декабре у Украины есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности.

Глава государства считает, что война может прекратиться не позднее 2025 года.

Также Владимир Зеленский высказался о Формуле мира. По его словам, работу над ней завершат до ноября 2024 года и представят уже во время второго саммита мира. Он добавил, что Украина работает над этой формулой с июля текущего года.

"В ноябре она уже будет вся готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира", — заявил президент Украины. Также он уточнил, что данный план обеспечит достижение надежной стабильности, а также позволит лишить Россию возможности дальше угрожать Европе, в том числе, ядерным оружием.

Ранее Телеграф также рассказывал о том, что на первом саммите мира Украине удалось собрать 78 стран. Еще 15 отказались участвовать в мероприятии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Заявление #Владимир Зеленский #Прекращение