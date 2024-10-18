Без перемирия и размена территорий: девять заявлений Путина об окончании войны с Украиной

Президент РФ против перемирия на неделю или год, но скорее хочет завершить конфликт

В пятницу, 18 октября, выступая на саммите БРИКС в столице Татарстана Казани, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно говорил об Украине и возможности завершить войну.

Так, он утверждает, что именно Москва заинтересована в ее скорейшем окончании. "Телеграф" собрал главные тезисы касательно этой темы из выступления главы Кремля.

"Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее и мирными средствами", – сказал Путин.

Президент РФ назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине.

"Никто не обращает внимания на то, что Украина сама запретила себе вести переговоры с Россией?" – спросил российский лидер.

Путин о ходе спецоперации на Украине: "Определять сроки завершения конфликта контрпродуктивно".

Диктатор заявил, что Украина не ведёт переговоры, а выдвигает список требований.

"Создать ядерное оружие в современном мире несложно, но неясно, способна ли Украина", – отметил он.

"Мы ознакомились с предложениями Бразилии и Китая лишь после того, как они появились публично, это хорошая база для поиска мира", – уточнил Путин.

Глава РФ пояснил, что сам он против "перемирия на неделю, на две или на год" в Украине, нужны условия прочного мира.

"Я не понимаю, что за размен территорий, территории, за которые сражаются российские солдаты — наши" – заявил Путин

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что истощение и затягивание войны – именно так звучит нынешняя теория победы российского президента Владимира Путина. Однако эти планы могут потерпеть сокрушительное поражение.