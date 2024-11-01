Політичний діяч розповів, як має змінитись ЗСУ та Сили оборони

Для того, щоб перемогти у нашій Війні за Незалежність, нам необхідні революційні зміни як в Збройних Силах України, так і у всіх Силах Оборони.

По всіх напрямах.

Врешті, Україні потрібне Нове Революційне Військо та якісно-новий Тил, які нічого спільного з радянщиною, корупцією, дебілізмом, брехнею — не будуть мати.

Зламати стару деградовану воєнну систему і побудувати якісно нову — це і є революція. Вона нам, Українцям, вкрай потрібна…

Інакше — програємо…

Джерело — допис Дмитра Яроша у Фейсбук.