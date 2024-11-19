Украинский политолог и историк специально для "Телеграфа" объяснил, что означает смена Путиным ядерной доктрины РФ — просто проверку для нового президента США Трампа или что-нибудь посерьезнее

На мой взгляд, Путин таким образом убить двух зайцев: противодействовать использованию дальнобойных ракет по территории РФ и проверить реакцию команды Трампа.

Напомним, что соответствующее заявление Владимир Путин сделал еще в конце сентября 2024 года, то есть использовал инструмент ядерного шантажа.

По моему мнению, упомянутые изменения в доктрине ядерного сдерживания РФ являются вызовом, прежде всего, для Запада, ведь в течение 1000 дней широкомасштабного вторжения РФ мы убедились, что Запад уступает России в скорости реагирования и консолидации ресурсов.

Однако, по-моему, ядерно-сдерживающий указ Путина является элементом пропаганды, а не реальных военных приготовлений.