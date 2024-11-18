Запретить нельзя разрешить: в Украине сделали свое заявление об ударах Storm Shadow по России — СМИ

Тема использования ракет Storm Shadow/SCALP вызвала много путаницы

Похоже, что у Украины все же есть возможность применять британские и французские крылатые ракеты по российской территории. Однако существуют значительные ограничения на их использование за пределами украинской территории.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного источника в военно-политических кругах. Издание пишет, что Лондон и Париж не возражают против использования их вооружения на российской территории.

"Но в то же время это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сразу после появления в западных СМИ информации о том, что США отменили ограничения на применения Украиной ракет ATACMS, пошли слухи о том, что аналогичное решение приняли и Британия с Францией.

Изначально информацию обнародовало издание Le Monde, которое, судя по всему, допустило ошибку при переводе материала американских СМИ. К утру 18 ноября сообщение было исправлено, однако более широкие обсуждения уже начались.

Стоит отметить, что издание The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что у Украины нет разрешения на использование Storm Shadow. Там отметили, что ракеты используют американские системы наведения, поэтому Вашингтон изначально заблокировал их применение на российской территории и до сих пор не отменил запрет.

В Лондоне еще в мае текущего года говорили, что Украина имеет право применять западное вооружение по любым целям. Впрочем, позже в правительстве страны намекнули, что не все так однозначно.