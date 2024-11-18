Украина сможет бить по России американскими ракетами: в ЕС подтвердили

В Европе подтвердили, что у Украины появилось разрешение на удары вглубь России

Глава дипломатии ЕС говорит, что США таки дали Украине разрешение на применение ракет ATACMS для ударов по России. При этом, по его словам, речь идет о ракетах с дальностью до 300 километров.

Об этом он заявил во время встречи глав МИД стран Евросоюза 18 ноября. Его слова приводит Европейская правда.

Отвечая на вопрос о том, почему Белый дом разрешил бить вглубь России, Боррель отметил, что речь идет лишь об объектах, отдаленных от украинской границы на 300 километров.

"То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", — сказал он.

Также он добавил, что это решение не касается ограничений других стран, поскольку в этом вопросе каждая страна решает лишь за себя.

Боррель не сказал, откуда у него эта информация, поскольку в США официально о снятии запрета не сообщали.

Как известно, 300 километров это максимальная дальность поражения ракет ATACMS, однако более старые модели могут стрелять лишь на 165 километров. В Украине были замечены и те и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда смогут добить эти ракеты и какие российские цели оказались в зоне поражения.