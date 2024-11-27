Волонтер и руководитель инициативы "A.Drones" отреагировал на изменения в бронировании работников оборонных предприятий

Есть вещи, которые очень похожи на саботаж, диверсию и измену. "Похожи", потому что трудно поверить, что наше "родное" украинское правительство такие вещи делает.

1 декабря вводятся в действие новые правила бронирования военнообязанных. Эти новые/старые правила окончательно убьют украинскую оборонку, оставив на плаву только предприятия государственного "Укроборонпрома", поставляющего в войска непригодные 120-мм мины, ну и еще привилегированные частные оборонные компании приближенных к власти военных олигархов – тех, кто наживается на войне.

Во-первых, бронь теперь действует только до 28 февраля 2025 года. То есть то же государство, которое вчера позволило забронировать сборщиков дронов, конструкторов, программистов на полгода, сегодня говорит — стоп! — только до конца февраля. Что, после 28 февраля дроны уже не нужны?

С 28 февраля отменяют разрешенное недавно 100% бронирование сотрудников оборонных предприятий. Теперь только 50%. То есть можно и 100% — но с согласия лампасных чиновников Минобороны, которые будут субъективно решать, какое предприятие нуждается в каком количестве сотрудников.

В начале этого года тоже было 50% + разрешение Генштаба, и пока предприятия ждали разрешения чиновников ГШ, у них забирали в армию половину сотрудников, предприятия не могли выполнить гособоронзаказ, войска не получали дроны. Теперь снова возвращение к старой, коррупционной и разрушительной для нашей обороны практике.

Для малых частных инновационных предприятий оборонной промышленности возврат к норме бронирования 50% от количества военнообязанных будет означать смерть: обычно в таких компаниях работают 10-20-50 человек, каждый из которых незаменим на своем месте, обладает уникальными знаниями, навыками, опытом — мобилизация половины этих людей остановит разработку и производство оружия и сделает неизбежным наше поражение в войне.

Напомню, что именно дроны, те же "свадебные дроны" Резникова, уже сыграли ключевую роль в этой войне, но теперь, оказывается, нужны не дроны, а люди, потому что власть упорно не хочет мобилизовать молодое поколение, и вчистую выгребает среднее и старшее, в надежде получить какие-то голоса на возможных после войны выборах. Только выборов не будет — с такой политикой мы проиграем войну, и украинских выборов здесь точно уже не будет.

Очевидно, что потеряв половину военнообязанных работников, украинские малые оборонные компании, которых более 70% в украинской оборонке, не выполнят гособоронзаказ, на фронт не попадут дроны, а дефицитные кадры — инженеры, конструкторы, электронщики, программисты — заберут ТЦК, ну а остатки человеческого ресурса после ликвидации частной оборонной промышленности подберут приближенные к власти наживающиеся на войне олигархи.

Еще "новшество" — теперь нельзя забронировать сотрудника/работника, который квартал не проработал на оборонном предприятии. То есть вы берете инженера на работу, официально, и не можете забронировать — и он сразу же становится жертвой ТЦК, потому что предприятие официально сообщает ТЦК, что у него работает военнообязанный, который не подлежит бронированию. Понимаете, какой треш? Чтобы забронировать сотрудника, нужно, чтобы он 3 месяца официально проработал, и при этом его запросто могут мобилизовать. Где логика? В чем она?.. Такая норма закона прямо направлена на уничтожение украинской оборонки.

Кроме того, с 28 февраля все предприятия лишаются статуса "критически важного производства", дающего право на бронирование сотрудников. Это вообще юридический нонсенс — государство задним числом меняет законы, не держит слово. То есть оборонные компании, которые с боем, кровью, терпением прошли все заоблачные бюрократические процедуры и получили статус "критически важного", скажем, до марта или апреля следующего года, теперь его потеряют.

Вместе с тем, статус "критически важного" и право бронировать сотрудников получат крупные компании приближенных олигархов — платящие ЕСВ свыше 1,5 млн евро, или имеющие доход в валюте свыше 32 млн евро, у кого стоимость активов свыше 200 млн грн или чистый доход более 1,5 млрд грн. А их владельцы, члены наблюдательных советов, теперь 100% бронируются. Такая вот социальная справедливость…

Наши умники в парламенте и правительстве, принимающие такие "прекрасные" законы и постановления, кажется, абсолютно не знают истории — не знают, как в Великобритании и Германии в годы Первой мировой войны насильно — ПРИНУДИТЕЛЬНО! — под страхом сурового наказания возвращали с фронта квалифицированных рабочих и инженеров на оборонные заводы. Возвращали силой даже тех, кто пошел добровольцем на войну.

Наши умники ничего не знают о том, как в годы Второй мировой войны в Британии, США, Германии, СССР вводили строгие законы и жестокие наказания за отправку на фронт профессионалов — производителей вооружения и военной техники.

Наши умники, уничтожив оборонную промышленность, тем самым уничтожат страну, оставив армию без дронов и ребов.

Аминь.

Источник: Facebook-страница Юрия Касьянова