Оборонные предприятия и дальше могут бронировать 100% работников, — разъяснение Минэкономики

Новое постановление было принято 22 ноября

Признанные Минстратегпром, критически важные предприятия из сферы ОПК по-прежнему смогут бронировать 100% своих работников. Утверждения об уменьшении объема бронирования для таких предприятий, а также о якобы угрозах для работы сферы ОПК в связи с изменениями в порядке бронирования не соответствуют действительности.

Такое разъяснение изменений в Порядок о бронировании (Постановление №76), принятое Правительством 22 ноября 2024 года, дали "Телеграфу" в Министерстве экономики Украины. Отмечается, что 22 ноября Правительство постановлением № 1332 ввело новые требования к подтверждению критичности предприятий для сохранения бронирования своих сотрудников. Принятые изменения наработаны с учетом ключевого требования – обеспечить баланс между обороноспособностью государства и экономикой.

"Предприятия, работающие для обеспечения потребностей Сил обороны, важны одновременно как для сферы экономики, так и для обеспечения обороноспособности страны. Поэтому за критически важными предприятиями в этой сфере остается возможность бронировать 100% своих работников", — говорится в сообщении.

Там также заверили, что работа комиссии Минстратегпрома, которая определяет критически важные предприятия в сфере ОПК, эффективна: "во время аудита принятых комиссией решений никаких нарушений не выявлено".

Обновленный порядок бронирования предусматривает, что частные предприятия для получения статуса критического должны соответствовать двум обязательным критериям:

начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тысяч на 15 ноября 2024 года). У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее ₴20 тысяч.

предприятие обязательно не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

"Эти критерии определены обязательными для того, чтобы не допустить случаев, когда неблагополучный работодатель платит людям только минимальную заработную плату", — сказали там.

Напомним, ранее волонтер и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов отреагировал на изменения в бронировании работников оборонных предприятий. Он заявил, что с 28 февраля 100% бронирование сотрудников оборонных предприятий якобы будет отменено. И такие действия, по его мнению, "похожи на саботаж, диверсию и измену". Это выше опровергли в Минэкономики.

Однако также он раскритиковал еще одно новшество — теперь нельзя забронировать сотрудника/работника, который квартал не проработал на оборонном предприятии. Стоит отметить, что, согласно этому пункту, действительно "A.Drones" не сможет дать бронь своим новым своим сотрудникам.

Напомним, ранее мы писали о том, почему власти отказались от экономического бронирования и нужно ли оно вообще.