Экс-член совета НБУ и финансовый аналитик Виталий Шапран высказался о причинах стремительного падения российского рубля и возможных последствиях этой тенденции для РФ

Стремительное ослабление рубля до отметки 115 рублей за доллар является прогнозируемым явлением и результатом действия целой группы факторов. Во-первых, дают о себе знать нарисованные но не реализованные результаты российских экспортеров, которые 9 месяцев отчитывались о валютной выручке, но не смогли ее завести в страну в полном объеме.

Во-вторых, плохие результаты за 9 месяцев 2024 года Газпрома "поддержали" снижением выручки и другие российские экспортеры, особенно критическая ситуация сложилась у экспортеров угля и стали.

И наконец последнее и наверное главное почему мы видим сегодня ежедневное ослабление рубля — ЦБР экономит валютные резервы поскольку из-за заморозки ЗВР имеет реальные проблемы с долларом и евро, а тут еще по ликвидности рынка нанесли удар санкции США по Газпромбанку.

Ситуацию со слабым рублем мог бы исправить Народный банк Китая (НБК). Не секрет, что юань сейчас выступает в рф заменителем доллара, но НБК демонстративно не спешит расширять валютный СВОП для ЦБР, хотя сигналы о нехватке юаня на российском рынке поступали активно с августа этого года.

Из хороших новостей — участники российского рынка почти не реагируют на высокую ставку ЦБР 21% это видно и по инфляции и по ослаблению рубля.

Из плохих новостей: высокие ставки по кредитам приведут к накоплению рублевой ликвидности в российских госбанках, которую используют для финансирования войны в ближайшие 2-3 месяца, а девальвация рубля немного улучшит позиции российских экспортеров.

Впрочем, уже начиная со второго квартала 2025 года россиянам придется расплачиваться за политику дорогих денег серьезным экономическим кризисом.