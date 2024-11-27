Ексчлен Ради НБУ та фінансовий аналітик Віталій Шапран висловився про причини стрімкого падіння російського рубля та наслідки цього для РФ

Стрімке послаблення рубля до відмітки 115 рублів за долар є прогнозованим явищем і результатом дії цілої групи факторів. По-перше, дають про себе знати намальовані але не реалізовані результати російських експортерів, які 9 місяців звітували про валютний виторг, але не змогли його завести в країну в повному обсязі.

По-друге, погані результати за 9 місяців 2024 року Газпрому "підтримали" зниженням виторгу і інші російські експортери, особливо критична ситуація склалась у експортерів вугілля та сталі.

І нарешті останнє і напевне головне чому ми бачимо сьогодні щоденне послаблення рубля – ЦБР економить валютні резерви оскільки через заморозку ЗВР має реальні проблеми з доларом та євро, а тут ще по ліквідності ринку нанесли удар санкції США по Газпромбанку.

Ситуацію зі слабким рублем міг би виправити Народний банк Китаю (НБК). Не секрет, що юань зараз виступає в рф замінником долара, але НБК демонстративно не поспішає розширювати валютний СВОП для ЦБР, хоча сигнали про нестачу юаню на російському ринку поступали активно з серпня цього року.

З хороших новин – учасники російського ринку майже не реагують на високу ставку ЦБР 21% це видно і по інфляції і по ослабленню рубля.

З поганих новин: високі ставки за кредитами призведуть до накопичення рублевої ліквідності в російських держбанках, яку використають для фінансування війни в найближчі 2-3 місяці, а девальвація рубля трохи покращить позиції російських експортерів.

Втім, вже починаючи з другого кварталу 2025 року росіянам доведеться розплачуватись за політику дорогих грошей серйозною економічною кризою.