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Вже у 2025 року росіянам доведеться розплачуватись серйозною економічною кризою - Віталій Шапран

Автор
Віталій Шапран
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Рубль стрімко послаблюється Новина оновлена 27 листопада 2024, 16:16
Рубль стрімко послаблюється. Фото Колаж "Телеграфу"

Ексчлен Ради НБУ та фінансовий аналітик Віталій Шапран висловився про причини стрімкого падіння російського рубля та наслідки цього для РФ

Стрімке послаблення рубля до відмітки 115 рублів за долар є прогнозованим явищем і результатом дії цілої групи факторів. По-перше, дають про себе знати намальовані але не реалізовані результати російських експортерів, які 9 місяців звітували про валютний виторг, але не змогли його завести в країну в повному обсязі.

По-друге, погані результати за 9 місяців 2024 року Газпрому "підтримали" зниженням виторгу і інші російські експортери, особливо критична ситуація склалась у експортерів вугілля та сталі.

І нарешті останнє і напевне головне чому ми бачимо сьогодні щоденне послаблення рубля – ЦБР економить валютні резерви оскільки через заморозку ЗВР має реальні проблеми з доларом та євро, а тут ще по ліквідності ринку нанесли удар санкції США по Газпромбанку.

Ситуацію зі слабким рублем міг би виправити Народний банк Китаю (НБК). Не секрет, що юань зараз виступає в рф замінником долара, але НБК демонстративно не поспішає розширювати валютний СВОП для ЦБР, хоча сигнали про нестачу юаню на російському ринку поступали активно з серпня цього року.

З хороших новин – учасники російського ринку майже не реагують на високу ставку ЦБР 21% це видно і по інфляції і по ослабленню рубля.

З поганих новин: високі ставки за кредитами призведуть до накопичення рублевої ліквідності в російських держбанках, яку використають для фінансування війни в найближчі 2-3 місяці, а девальвація рубля трохи покращить позиції російських експортерів.

Втім, вже починаючи з другого кварталу 2025 року росіянам доведеться розплачуватись за політику дорогих грошей серйозною економічною кризою.

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#НБУ #Курс #Думка #Блог #Рубль