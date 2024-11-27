Российский рубль обвалился до минимума с начала войны

Российская валюта приближается к собственному антирекорду

Российский рубль на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил 108 рублей. Подорожал и евро – до 113 рублей.

Эта отметка не является антирекордом российского рубля, но очень близка к ней. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, 7 марта 2022 года курс достиг 115 рублей за доллар.

Украинский блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что когда национальная валюта обесценивается, экспортерам хорошо, а импортерам плохо. Следовательно, бюджету РФ (временно) хорошо, а народу плохо, пишет он.

Для Украины падение рубля хорошая новость, так как говорит о разбалансировании финансовой ситуации в России. Эти проблемы подрывают способность РФ финансировать войну против нашей страны.

"Если в РФ настанет пи**ец (настоящий), он и будет примерно таким — в Москве судорожно дергают за рычаги, а ситуация все равно катится под откос каким-то своим особым путем", — пишет Шрайк.

Официальный курс Центробанка: доллар – 105 рублей, евро – 110 рублей. Тем временем российские банки начали продавать доллар дороже 110 рублей.

Как сообщал "Телеграф", глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж, когда нехватка ресурсов может спровоцировать серьезное падение. Практически все доступные ресурсы в экономике РФ уже задействованы, не хватает людей, страну накрывает стагфляция (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит сразу с инфляцией).