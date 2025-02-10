Военный репортер, общественный деятель Роман Бочкала объяснил, чем Украина может быть полезна Западу, и на чем Киев может строить сильную позицию в отношениях с новой администрацией США.

Инаугурация 47 президента США Дональда Трампа, за которой внимательно наблюдал весь мир, открыла новый этап в геополитике. Пока еще рано говорить о том, как будет окончательно выглядеть политика администрации Трампа в отношении Украины. Однако главное, понятно уже сейчас: если Украина хочет оставаться в фокусе внимания Вашингтона и получать поддержку, она должна изменить стиль ведения переговоров. Увольнение всех ответственных за украинский трек в Пентагоне и события вокруг USAID только подтверждает — формат отношений между Вашингтоном и Киевом претерпевает кардинальные изменения.

Когда в Белый дом заходит новый хозяин, из Овального кабинета выносят вещи предшественника. И наполняют простор личными предметами очередного временного владельца. Они указываются в соответствующем формуляре. Так вот. Среди вещей, которые Трамп попросил занести в овальный – бюст Черчилля. Во время первого его президентства эта статуэтка тоже была в кабинете. Байден ее убрал. Вполне вероятно, что Черчилль может быть той исторической личностью, которое вдохновляет Трампа, он хочет быть похожим именно на него.

Это и не удивительно, ведь по своей природе Трамп – хищник. А хищники воспринимают только подобных – сильных и агрессивных. Слабые презирают и точно не будут иметь с ними дело. Очевидно, что Трамп хочет войти в историю сильными решениями и поступками.

Учитывая эти и многие другие моменты, украинским властям стоит присмотреться к следующим шагам. Чтобы иметь возможность вести переговоры с Америкой на равных, Украина должна отказаться от образа жертвы. Мы постоянно просим, апеллируя к эмоциям, жалости, вреду. Но позиция жертвы априори рассматривается как слабость. А мы должны быть в позиции партнера: "Ребята, нам нужно первое, второе, третье. Мы можем дать взамен вот это и это".

Несмотря на смену президента, США все еще рассматривают Киев как важного союзника. В частности, это намекает на то, что во время традиционного молитвенного завтрака, который предшествовал инаугурации Трампа, Украина упоминалась дважды — в положительном ключе.

Пора Украине прекратить быть просителем и стать игроком, предлагающим конкретные решения, а также выгодные возможности для США. Только тогда администрация Белого дома будет заинтересована в сотрудничестве. Важен и тот факт, что Трамп начал процесс "перезагрузки" дипломатического курса – всех чиновников, ранее занимавшихся украинским направлением, уволили. Это значит, что Украина должна начинать выстраивать отношения со Штатами из чистого листа.

Что мы можем предложить США?

Сейчас Украина имеет три ключевых козыря, которые могут быть интересны Вашингтону:

Геополитическое расположение и природные ресурсы. Сильная армия и мощный военный потенциал. Уникальный опыт ведения современной технологической войны.

Мы уже можем смоделировать с точки зрения технологий, тактики и стратегии, какими будут войны во всем мире в ближайшие десятки лет. И в этом вопросе Украина может быть мегаполезна как Соединенным Штатам, так и другим партнерам.

Теперь главное для Киева – доказать свою ценность как союзника и партнера, а не страны, которой постоянно нужна помощь. Американцы ищут новые подходы к расширению геополитического и экономического влияния в мире. Ряд громких заявлений Дональда Трампа по поводу покупки Гренландии, а также визит его сына на полуостров с целью агитировать местных жителей по присоединению к Штатам — один из таких шагов. Трамп пытается найти для себя дополнительный стратегический актив.

Украина вполне способна стать одним из них. Но, отмечу, для выгодных отношений с Вашингтоном украинская власть должна действовать на равных. И мы имеем на это право! Мы выстояли три года в войне с Россией. Никакая другая страна не выдержала бы такого давления. Это уже показывает, что мы сильны. Теперь осталось донести это до наших партнеров в Вашингтоне.