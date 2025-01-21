"Золотая эра Америки начинается сейчас": как проходила церемония инаугурации Трампа (лучшие фото)

На церемонию приехало много солидных гостей

В США прошла церемония инаугурации президента Дональда Трампа. И хотя она не обошлась без ляпов и курьезных ситуаций, но в целом она была грандиозной.

Посетили ее не только политики, но и представители бизнеса. Снимки с мероприятий уже показали издания DW и Радио Свобода.

Церемония началась со слов "Золотая эра Америки начинается прямо сейчас", а во время выступления Трамп пообещал, что американский флаг будет поднят на Марсе.

В то же время журналисты заметили, что новый президент не положил левую руку на Библию, даже несмотря на то, что его жена Мелания держала их рядом. Для США эта процедура не является обязательной, но момент все равно нашли показательным.

Отмечалось также и то, что на инаугурации были иностранные лидеры, в частности премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Обычно на инаугурации президентов в США иностранные лидеры не приглашаются.

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Помимо Джо Байдена, на церемонии присутствовали сразу несколько экс-президентов США: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. По окончанию церемонии Байденов по традиции проводили до вертолета армии США, который доставил их в Калифорнию.

Кроме того, на церемонии заметили и других влиятельных персон, вроде миллиардера и одного из спонсоров кампании Трампа Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука, глав корпораций Meta Марка Цукерберга и Amazon Джеффа Безоса.

Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW

С последними к слову произошел очередной конфуз — СМИ подловили Цукерберга за тем, как он заглядывал в декольте Лорен Санчес, невесты Безоса.

Как сообщалось ранее, во время своей инаугурационной речи Трамп сделал акцент на внешней и внутренней политике, социальных вопросах и энергетической независимости страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.