90 дней без поддержки США. Что будет происходить между Трампом и Путиным и чего ждать Украине

Это может рассматриваться как предложение Путину к разговору, считает эксперт

Одним из своих первых указов новый президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил все американские программы помощи иностранным государствам, в том числе Украине. Последствия, которые это будет иметь для нашей страны, оценил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Российско-украинская война не была главной причиной для указа Дональда Трампа о приостановлении внешней помощи. То есть сводить все только к Украине я бы не стал. Наша страна является одной из многих получателей помощи. Но то, что эта ситуация подыгрывает Путину — очевидно. Ведь это может трактоваться как предложение Путину к разговору. Некий жест доброй воли перед звонком, анонсированным президентом США", — объяснил он "УНИАН".

По словам Кулика, между Трампом и главой РФ Владимиром Путиным сначала должен состояться телефонный разговор. Есть некоторые факторы, указывающие на то, что к этому готовы и США и Россия. При этом Россия уже перед началом этого диалога выдвигает ряд чрезмерных требований, констатировал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

По его мнению, если за 90 дней удастся достичь каких-либо договоренностей, то переговорный процесс сдвинется с мертвой точки. Украина почувствует это, в частности, по динамике предоставления оружия.

"Если же за 90 дней, кроме телефонного звонка и договоренности о продолжении процесса, ничего не будет очевидно, то через три месяца это может завершиться пересмотром о предоставлении каких-либо средств, или увеличением помощи, или другими шагами, которые бы стимулировали Путина к переговорному процессу в том виде, в котором это хочет видеть Трамп", — прогнозирует Кулик.

Как писал "Телеграф", ранее блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что, по его мнению, означает для Украины замораживание внешней помощи США. На самом деле, вся помощь Украине, предусмотренная бюджетами, принятыми Конгрессом, уже исчерпана.