Вице-президент ICC UKRAINE Дмитрий Алексеенко о новой тарифной политике США

2 апреля 2025 г. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран мира, что отмечает начало новой, турбулентной эпохи в международной торговле.

Основная концепция новой тарифной политики США состоит в установлении базовой 10% пошлины на импорт из всех стран, вступившей в действие 5 апреля 2025 года. К этой базе прилагаются индивидуальные повышенные пошлины для отдельных стран, имеющих значительный торговый профицит из США или, по мнению Администрации США, используют неравные торговые практики. Эти дополнительные пошлины вступают в силу с 9 апреля.

Размер дополнительных тарифов существенно варьируется: КНР столкнется с пошлиной в 34%, страны Европейского Союза – 20%, Япония – 24%, Республика Корея – 25%, Индия – 26%, тогда как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и большинство стран Южной Америки получили минимальную ставку. Высокие ставки достигают 46% для Вьетнама и 50% для Лесото. Украина попала в группу стран с минимальным 10% тарифом – на одном уровне с такими партнерами США, как Австралия, Великобритания, Турция и ОАЭ.

Следует отметить, что при оценке "взаимности" тарифов Белый дом учитывал не только формальные таможенные ставки других стран, но и нетарифные барьеры и "валютные манипуляции" – умышленное занижение курса национальных валют для получения торговых преимуществ.

Введение новых американских тарифов мгновенно повлекло за собой потрясение на мировых финансовых рынках. Всего за два дня рыночная капитализация компаний индекса S&P 500 упала на 5 трлн долларов США, а с момента инаугурации Дональда Трампа в январе – почти на 8 трлн долларов США. Индекс Nasdaq вошел в "медвежий рынок", потеряв более 20% от своего пика в декабре 2024 года. Фондовые рынки Японии и Европы также испытали наибольшее недельное падение с марта 2020 года – начала пандемии COVID-19.

Цены на нефть также отреагировали резким падением: фьючерсы на нефть марки Brent упали до четырехлетнего минимума около $65 за баррель, а WTI достиг критической отметки $62 за баррель, что ниже точки безубыточности многих американских добытчиков сланцевой нефти, которая составляет в среднем $65.

Введенные торговые барьеры будут иметь классический стагфляционный эффект – сочетание экономического спада с инфляцией. Рядовые американцы скоро почувствуют это на собственных кошельках – цены на импортные товары вырастут, а вслед за ними подтянутся и цены на американские аналоги. Пока американцы будут бороться с инфляцией из-за более дорогого импорта, в странах-экспортерах производители столкнутся с падением спроса и будут вынуждены снижать цены, чтобы удержать бизнес на плаву. Глобальная экономика, которая десятилетиями выстраивала эффективные производственные и логистические цепочки, будет вынуждена перестраиваться, что приведет к потере производительности. Относительно американских производителей они получают временную защиту от конкуренции, но история доказывает: защищенные от конкуренции компании быстро теряют стимул к инновациям.

Торговые партнеры США уже готовят или объявили соответствующие меры. Китай объявил о введении дополнительных 34% пошлин на американские товары. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Последствия будут катастрофическими для миллионов людей во всем мире. Мы готовы реагировать, мы готовим дальнейшие пакеты мер по защите наших интересов".

Новые тарифы создают дилемму для Федеральной резервной системы США. С одной стороны, тарифы повышают инфляционное давление, что обычно требует повышения процентных ставок. Не считая того, они увеличивают риск рецессии, что традиционно просит их понижения. Новый тарифный режим может также подорвать роль доллара США в качестве мировой резервной валюты. Когда страны сталкиваются с высокими тарифами на свой экспорт в США, мотивация держать доллары как резервную валюту уменьшается, что ускорит существующие тенденции к дедолларизации международной торговли и инвестиций.

Влияние на Украину

Для Украины последствия новых американских тарифов неоднозначны. С одной стороны, Украина попала в группу стран с минимальным 10% тарифом. С другой стороны даже этот относительно низкий уровень пошлин создает серьезные проблемы для украинских экспортеров, особенно в металлургической отрасли. В 2024 году объем украинского экспорта в США составил $874 млн, из которых $363 млн приходилось на чугун еще $112 млн – на трубы. С учетом того, что при Администрации Дональда Трампа возвращается 25% пошлины на сталь, а также добавляется новая 10% пошлина, условия для украинских металлургов становятся чрезвычайно сложными.

Стоит отметить, что сальдо торговли Украины с США отрицательное – Украина импортировала в 2024 году американских товаров на сумму $3,4 млрд. Это создает определенные возможности для переговоров, поскольку в исполнительном указе Трампа предусмотрена возможность для стран договариваться о снижении тарифов, если они принимают меры по выравниванию торгового баланса с США.

Для Украины также важно, что глобальные последствия тарифной политики США преимущественно негативны для РФ. Замедление мировой экономики и потенциальная глобальная рецессия неизбежно приведут к падению цен на энергоносители и сырье – основу российского экспорта. В первую очередь, падение цен на нефть будет иметь огромное влияние на доходы российского бюджета. Кроме того, эскалация торговой войны между США и КНР создаст дополнительное давление на китайскую экономику, что косвенно повлияет на российско-китайскую торговлю. По данным Центрального банка РФ, доля КНР в экспорте России в 2024 году составила 31% (по сравнению с 30% в 2023 году), а в импорте – 39% (по сравнению с 37% в 2023 году).

В то же время из-за невключения России в список стран, на которые распространяются новые тарифы США, российская экономика может получить определенные конкурентные преимущества. Отсутствие дополнительных таможенных барьеров для российских товаров на фоне введения таких барьеров для большинства других стран может привести к относительному усилению позиций российского экспорта на американском рынке. Это особенно касается таких позиций как минеральные удобрения, металлопродукция и некоторые виды химической промышленности, где Россия и США сохранили определенные торговые отношения, несмотря на санкции.

Влияние на курсы валют и глобальную финансовую устойчивость

Тарифная политика Трампа уже спровоцировала значительную волатильность на валютных рынках. Относительно курса американского доллара – инфляционное давление от тарифов может заставить ФРС удерживать более высокие процентные ставки, что поддержало бы доллар (наиболее вероятный сценарий); с другой стороны возможный экономический спад экономики США к концу года и сокращение интернациональной торговли может ослабить позиции американской валюты.

Для стран-экспортеров, особенно получивших самые высокие тарифные ставки, их национальные валюты испытывают значительное давление. Китайский юань, южнокорейская она, японская иена и евро уже показывают признаки ослабления. Это может еще больше усугубить обвинения со стороны США в "валютных манипуляциях".

Для Украины эта ситуация создает дополнительные вызовы для стабильности гривны. Ухудшение условий экспорта в США в сочетании с потенциальным сокращением доступа к европейским рынкам (если ЕС не продолжит торговые преференции летом 2025 года) может негативно повлиять на валютные поступления. В то же время, если глобальная нестабильность повлечет за собой падение цен на нефть и газ, это частично компенсирует негативное влияние на платежный баланс Украины. Но падение цен на сырьевые товары и продовольствие будет иметь, в свою очередь, негативный эффект на украинский экспорт.

Новые американские тарифы составляют серьезнейший вызов существующей системе международной торговли со времен ее основания после Второй мировой войны. Можно предположить, что для восстановления промышленного производства в США, изменения цепочек поставок и целей, которых стремится достичь Администрация Дональда Трампа, понадобятся годы. Тем временем потребители столкнутся с более высокими ценами, мировая экономика может войти в рецессию, а другие государства введут собственные пошлины на американские товары.

Глобальные экономические потрясения, вызванные тарифной войной, сформируют новый ландшафт мировой торговли, где будет доминировать протекционизм, а не свободная торговля. Параллельно этим процессам будет происходить фрагментация глобальной экономики на региональные торговые блоки, что создает как вызовы, так и возможности для Украины. Нашей стране необходимо ускорить структурные реформы и диверсифицировать как внешнеторговые рынки, так и структуру собственного экспорта, постепенно снижая зависимость от сырьевых товаров в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. Только такой стратегический подход позволит эффективно реагировать на вызовы тарифных войн и использовать новые возможности, открывающиеся в условиях перестройки глобальных экономических связей.