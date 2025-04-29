Вспомнил и предоставленные Штатами "Джавелины"

Президент США Дональд Трамп уверен, что оказывает услугу Украине и украинцам, пытаясь заключить мир из России. Он убежден, что при его президентстве в Украине никогда не началась бы полномасштабная война.

Об этом Трамп рассказал в интервью The Atlantic. По словам 47-го президента Штатов, он спасает украинцев от военной машины Кремля, которая "очень скоро их уничтожит".

"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эту нацию очень скоро разгромят. Это большая военная машина. Давайте смотреть правде в глаза. И если бы не я — это я дал им "Джавелины", которые подбили танки. Знаете, тот момент с танками был важным моментом, когда танки погрязли в грязи, и я дал им огромное количество "Джавелинов"", – подчеркнул Трамп.

Он серьезно заявил, что в начале полномасштабного вторжения именно благодаря этому оружию Украина дала отпор России. И если бы не помощь США, Кремль "взял бы Киев за один день", и это было бы концом Украины.

В то же время Трамп недоволен тем, что война до сих пор продолжается, ведь она уже давно должна была закончиться. Гибель гражданских и военный продолжает беспокоить США, что и побуждает их приближать мир.

"И, знаете, я действительно могу утверждать, что я был очень хорошим, потому что спасаю эту страну. Премьер-министр Норвегии — очень уважаемый человек — говорит, что если бы президент Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась. Я думаю, что оказываю большую услугу Украине", — говорит Трамп.

Более того, отвечая на комментарий корреспондента, что украинцы не очень в это верят, президент США сказал, что это только пиар. Киев якобы действительно верит в "большую услугу".

"Послушайте, войны в Украине никогда бы не было, будь я президентом. Ее бы никогда не было, и она не длилась бы на протяжении четырех лет", — резюмировал Трамп.

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